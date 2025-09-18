Долар дорожчає в обмінниках, євро знижується

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала після різкого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 48,05 гривень.

Станом на ранок 17 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до - 41,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,05 гривень.

Курс євро і долара

Американський долар вранці в четвер 18 вересня стабілізувався після обвалу до мінімальних рівнів за 3,5 року і подальшого різкого відновлення.

ФРС 17 вересня знизила ставку на 0,25%, як і очікувалося, і дала зрозуміти, що буде поступово здешевлювати кредити до кінця цього року.

Одразу після оголошення рішення долар упав щодо кошика основних валют до мінімуму з лютого 2022 року. Однак незабаром курс відновився.

Євро в четвер залишався стабільним на рівні 1,1809 долара після стрибка до максимуму з червня 2021 року на позначці 1,19185 напередодні.