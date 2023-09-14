Долар дорожчає в обмінних пунктах: актуальні курси валют

На ранок 14 вересня середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,25 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 41,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 40,50 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 14 вересня складає 39,2674 гривні за євро (+0,0768 гривні).

Прогнози курсу

Зазначимо, фінансові аналітики у вересні покращили прогноз щодо курсу долара на найближчі 12 місяців до 40 гривень за долар. Населення в серпні чекало на курс 39,50 грн/долар.

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар, що дещо краще, ніж рік тому. На 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

У проекті державного бюджету на 2024 рік буде закладений середньорічний курс на рівні 41,4 гривні. Це менше, ніж 2023 року (42,2 гривень за долар). Бюджетний курс не впливає на політику НБУ, який тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень за долар.