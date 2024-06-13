Долар дорожчає: обмінні пункти оновили курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 13 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,95 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 44,45 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,45 гривні, євро по 43,75 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,53-40,57 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.
Офіційний курс на 13 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4441 грн за 1 долар (-0,0737 грн). Курс євро становитиме 43,532 гривень за 1 євро (+0,0726 грн).
НБУ сьогодні оголосить чергове рішення щодо облікової ставки. Від неї залежить вартість грошей в Україні, а також ліквідність банківської системи та той обсяг грошей, що йде на валютний ринок. Якщо НБУ продовжить знижувати ставку (зараз вона становить 13,5%), то курс долара може ще зрости.