Доллар дорожает: обменные пункты обновили курсы

По состоянию на утро 13 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,95 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 44,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,45 гривен, евро по 43,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,53-40,57 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Официальный курс на 13 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4441 гривен за 1 доллар (-0,0737 грн). Курс евро составит 43,532 гривен за 1 евро (+0,0726 грн).

Учетная ставка

НБУ сегодня объявит очередное решение по учетной ставке. От нее зависит стоимость денег в Украине, а также ликвидность банковской системы и тот объем денег, который идет на валютный рынок. В случае если НБУ продолжит снижать ставку (сейчас она составляет 13,5%), то курс доллара может еще вырасти.