Долар дорожчає: новий курс в обмінних пунктах

Станом на ранок 22 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до - 45,35 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривні, євро по 44,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,36 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження попереднього дня.

Офіційний курс на 22 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2833 грн за 1 долар (+0,0525 грн.).

Курс євро становитиме 44,813 гривень за 1 євро (+0,0858 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, іноземна валюта зараз потрапляє до країни двома основними способами: у вигляді експортної виручки та міжнародної допомоги.

НБУ, проводячи структурні інтервенції, стає своєрідним каналом, через який частина міжнародної допомоги потрапляє на валютний ринок. Це дозволяє підживлювати пропозицію валюти та врівноважувати ринкову кон'юнктуру.

За його словами, за таких умов роботи ринку оптимальним є саме режим керованої курсової гнучкості. Він дав можливість повернути обмінному курсу роль інструменту макроекономічної політики та поглинача шоків.