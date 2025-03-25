Долар дорожчає: НБУ знову підвищив курс

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6949 гривень за 1 долар (+0,0503 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,1389 гривень за 1 євро (+0,0503 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,68-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,90 гривень.

Зміни в курсах валют

Національний банк України з 31 березня змінив підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щодня. Крім того, скасовано перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Взагалі не розраховуватиметься курс до таких валют, як російський рубль і білоруський рубль.

Ухвалені НБУ зміни не стосуються офіційного курсу гривні до долара США. Він, як і раніше, розраховуватиметься за результатами угод на міжбанківському валютному ринку. Він оприлюднюватиметься о 15:30 наступного дня.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку.