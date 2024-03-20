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Долар дорожчає: курси в обмінних пунктах

Україна, Середа 20 березня 2024 10:31
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Долар дорожчає: курси в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 20 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 39,35 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 43,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,16-39,18 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ вперше підняв офіційний курс долара понад 39 гривень.

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн). Попередній максимум було зафіксовано лише 19 березня - 38,9744 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,4641 гривень за 1 євро (+0,0171 грн), що також є максимумом. Попередній рекорд був 19 березня – 42,447 гривень.

Прогноз курсу

Керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль вважає, що курсова динаміка відбувається на тлі зовнішніх подій.

"ЄС продовжує фінансово підтримувати Україну. А ось рішення США з цього приводу поки невідоме. Тому НБУ, схоже, воліє вести обережнішу курсову політику, щоб у разі суттєвих затримок з фінансуванням тримати ситуацію на валютному ринку під контролем", - припускає фінансист.

Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

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