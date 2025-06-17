Долар дорожчає, євро підскочив до максимуму: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи подорожчав. Єдина європейська валюта зросла до максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 17 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,45 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 47,50 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро вдруге перевищив рівень 48 гривень.
Офіційний курс на 17 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5306 гривень за 1 долар (+0,0840 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,0675 гривень за 1 євро (+0,3749 грн). Курс трохи нижчий за історичний максимум 13 червня (48,0825 грн).
За останні три місяці євро зріс на 11% щодо долара, досягнувши 12 червня найвищого рівня за майже чотири роки - 1,1632 долара.
Однак віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос спростував думку, що євро незабаром може кинути виклик статусу долара як домінуючої світової валюти.
Де Гіндос заявив, що, хоча надмірні державні витрати і нестабільна політика в США поставили під сумнів стійкість боргу і статус долара, у надійності Федеральної резервної системи США сумнівів немає.
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