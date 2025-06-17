Долар дорожчає, євро підскочив до максимуму: які курси в обмінниках

Станом на ранок 17 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро вдруге перевищив рівень 48 гривень.

Офіційний курс на 17 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5306 гривень за 1 долар (+0,0840 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,0675 гривень за 1 євро (+0,3749 грн). Курс трохи нижчий за історичний максимум 13 червня (48,0825 грн).