ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дорожчає, євро перевищив позначку 46 гривень: свіжі курси валют

Україна, Четвер 22 серпня 2024 10:10
UA EN RU
Долар дорожчає, євро перевищив позначку 46 гривень: свіжі курси валют Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Євро активно дорожчає через курсові зміни на міжнародному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,55 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 46,10 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,39 грн/долар (купівля-продаж) - на 3 копійки вище порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Офіційний курс на 22 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2975 грн за 1 долар (-0,0484 грн).

Курс євро становитиме 45,8195 гривень за 1 євро (+0,2110 грн). Це історичний максимум, попередній був 21 серпня – 45,8195.

Причини зростання курсу євро

Курс долара 22 серпня впав до мінімуму за рік щодо євро та фунта стерлінгів на тлі політики Федеральної резервної системи США.

Курс євро до долара зріс до 1,1175 вперше з липня 2023 року. Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до євро, фунта стерлінгів, єни та трьох інших основних валют склав 101,19.

Минулого місяця на своєму засіданні щодо політики керівники ФРС рішуче схилялися до зниження процентної ставки, а деякі з них навіть були готові негайно скоротити витрати на запозичення.

"Ринки відчувають, що долар США має потенціал зниження в міру наближення пом'якшення політики ФРС", - написали стратеги Національного банку Австралії, прогнозуючи, що євро встановить новий, більш високий діапазон 1,10-1,15.

За їхніми даними, для долара США менш важливо, чи ФРС скоротить ставку на 25 або 50 базисних пунктів 18 вересня, ніж те, що вона "справді почне цикл пом'якшення наступного місяця".

Нижчі ставки ФРС означають, що долар буде менш привабливим для інвесторів, ніж інші валюти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД
Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну