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Долар дорожчає, євро дешевшає: новий курс в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,70 гривні, курс євро впав на 30 копійок до 44,65 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 44,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,39 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 12 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2981 грн за 1 долар (-0,0001 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,9949 гривень за 1 євро (-0,4915 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, валютний ринок опинився в досить оптимістичній ситуації, коли попит та пропозиція можуть бути максимально врівноваженими.

За його словами, курсові зміни можуть відбутися як вгору, так і вниз, а загальна картина за великим рахунком залишатиметься незмінною.

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