Долар дешевшає третій день поспіль, курс євро впав нижче 44 гривень

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2981 грн за 1 долар (-0,0001 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9949 гривень за 1 євро (-0,4915 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 41,23-41,37 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,65 гривні.

Курс євро

Курс євро знижується після перемоги Дональда Трампа. Євро впав 11 листопада до найнижчого рівня за останні 6,5 місяців по відношенню до долара США, оскільки інвестори стурбовані можливими митами США, які можуть завдати шкоди економіці єврозони.

Єдина європейська валюта знизилася на 0,6% до 1,0657 долара після того, як досягла 1,0656, найнижчого рівня з 1 травня.

Тим часом індекс долара США - показник його вартості по відношенню до кошика іноземних валют - трохи перевищив максимуми, зафіксовані одразу після президентських виборів у США, оскільки ринки все ще чекають ясності щодо майбутньої політики США.

Індекс долара зріс на 0,45% до 105,44 після того, як досяг позначки 105,50, найвищого значення з 3 липня. Минулого тижня він підскочив на понад 1,5% до 105,44 після того, як результати президентських виборів у США показали перемогу Трампа.