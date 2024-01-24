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Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

Фото: курс долара виріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль після падіння протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 25 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5252 грн за 1 долар (+0,0708 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,8837 гривень за 1 євро (+0,1932 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,47-37,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу зріс на 5 копійок до 38,20 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зараз ми спостерігаємо досить спокійний ринок та зміцнення національної валюти.

За його прогнозом курс долара може впасти на міжбанку до 37 гривень завдяки виділенню Україні західної фінансової допомоги. "У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

Водночас перешкодою для зниження курсу долара можуть стати такі фактори, як посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу, якщо НБУ вважатиме, що рівень 37,00 грн/долар є достатнім для зміцнення національної валюти.

 

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