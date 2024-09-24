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Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снова выше 46 гривен

Украина, Вторник 24 сентября 2024 15:49
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Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снова выше 46 гривен Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3744 гривен за 1 доллар (+0,0177 грн).

Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снова выше 46 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,0414 гривен за 1 евро (0,0486 грн).

Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снова выше 46 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,30-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дорожает второй день подряд, курс евро снова выше 46 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, Нацбанк пытался держать паритет между увеличением цены доллара в обменниках и ставками на гривневые депозиты.

По его словам, в итоге курс доллара в следующем году может вырасти до 44-44,5 гривен.

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