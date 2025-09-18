Долар дорожчає другий день поспіль

Валютні обмеження НБУ

Національний банк України вирішив полегшити валютні обмеження

По-перше, через звернення операторів поштового зв'язку, які потерпають від призупинення безмитного режиму для посилок, ввезених до США, НБУ дозволяє з 18 вересня 2025 року здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, якщо одержувачем є митна або податкова служба США.

По-друге, уточнено правила застосування лімітів для операцій клієнтів за межами України з використанням гривневих рахунків - особливо коли одна особа має і бізнес-рахунок, і рахунок для особистих потреб.