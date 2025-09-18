UA

Курс долара Економіка

Долар дорожчає другий день поспіль

Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,45 гривень, євро впав до 49,05 гривень.

 

Валютні обмеження НБУ

Національний банк України вирішив полегшити валютні обмеження

По-перше, через звернення операторів поштового зв'язку, які потерпають від призупинення безмитного режиму для посилок, ввезених до США, НБУ дозволяє з 18 вересня 2025 року здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, якщо одержувачем є митна або податкова служба США.

По-друге, уточнено правила застосування лімітів для операцій клієнтів за межами України з використанням гривневих рахунків - особливо коли одна особа має і бізнес-рахунок, і рахунок для особистих потреб.

