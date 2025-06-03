Долар дорожчає другий день поспіль

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 250 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

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