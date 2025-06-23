Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, зміни офіційного курсу долара є в міру прогнозованими і не викликають здивування.

За його словами, цього тижня коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,5-41,9 грн/долар і 45,5-47,5 грн/євро (на міжбанку).

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