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Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

Украина, Четверг 13 марта 2025 15:36
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Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,527 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн).
Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0007 гривен за 1 евро (-0,1637 грн).
Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, курс гривны в прошлом месяце укрепился, а разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 0,5%. Это прежде всего связано с улучшением конъюнктуры валютного рынка. Курсовые ожидания населения стабилизировались, а среднедневной объем чистого спроса на наличную валюту в феврале уменьшился до 42 млн долларов.

В центробанке добавили, что неизменный приоритет НБУ - "сохранить устойчивость и контролируемость ситуации на валютном рынке".

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