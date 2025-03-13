Що відбувається на валютному ринку: НБУ пояснив ситуацію та назва пріоритети

Гривня зміцнилася до долара через зниження попиту на валюту. НБУ має намір зберегти стійкість та контрольованість ситуації на валютному ринку.

Про це йшлося під час зустрічі голови НБУ Андрія Пишного та його заступника Юрія Гелетія з бізнес-асоціаціями, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Курс гривні минулого місяця зміцнився, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж місяця не перевищувала 0,5%. Це передусім пов’язано з поліпшенням кон'юнктури валютного ринку. Курсові очікування населення стабілізувалися, а середньоденний обсяг чистого попиту на готівкову валюту в лютому зменшився до 42 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що незмінний пріоритет НБУ - "зберегти стійкість та контрольованість ситуації на валютному ринку".

Повернення виручки

Під час зустрічі зазначалося, що питання повернення експортної виручки залишається в центрі уваги НБУ, це важливо для збільшення стійкості валютного ринку та подальшого поступу в напрямі валютної лібералізації. Системна робота з іншими державними органами в цьому напрямі має результат: обсяг експортної виручки, що надійшла в Україну, у 2024 році на 7,9 млрд доларів або 19,5% перевищив обсяг за 2023 рік.

Валютна лібералізація

НБУ залишається прихильником напряму пом’якшення валютних обмежень. "Незабаром можливі точкові рішення, щоб полегшити роботу бізнесу, водночас масштабні заходи відбудуться пізніше. Зокрема НБУ презентував концепцію стимулюючої лібералізації, підходи до якої наразі розробляються. Її мета - вбудувати в заходи валютної лібералізації стимули для припливу нового капіталу в Україну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наприкінці минулого року у межах виконання програми з МВФ Національний банк підготував концептуальну записку, що передбачає розвиток ринку валютних деривативів. НБУ має намір обговорити її з ринком, а далі - поступово реалізовувати заходи, визначені в ній.

"Для НБУ важливо зберегти продуктивний діалог з бізнесом. Надалі я хотів би сконцентруватися на майбутньому. Нам потрібно подумати про день " наступний після того, як буде забезпечено справедливий мир для України. Попри те, що нині невідомо, коли це станеться, нам потрібно бути готовими, щоб забезпечити необхідні умови для приходу капіталу", - сказав у кінці зустрічі Андрій Пишний.