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Долар дорожчає вже четвертий день: НБУ оновив офіційний курс

Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6906 грн за 1 долар (+0,0288 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,5433 гривень за 1 євро (-0,1028 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,69-36,71 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,45 гривні за долар.

Ситуація на ринку

НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару - до 36,70 грн/долар. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.

Наприкінці року очікується зростання курсу долара, викликане проблемами із західною допомогою та зростанням бюджетних платежів.

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