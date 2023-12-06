Доллар дорожает четвертый день: НБУ обновил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6906 гривен за 1 доллар (+0,0288 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 39,5433 гривен за 1 евро (-0,1028 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,69-36,71 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 37,45 гривен за доллар.
НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению.
Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару - до 36,70 грн/доллар. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.
В конце года ожидается рост курса доллара, вызванный проблемами с западной помощью и ростом бюджетных платежей.