Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 19 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,15 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 41,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 19 квітня становить 40,1066 грн за євро (-0,0366 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращала. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегмента.
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