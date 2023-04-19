Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 19 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,60 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 19 апреля составляет 40,1066 гривен за евро (-0,0366 гривен).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Это касается как наличного, так и безналичного сегмента.
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