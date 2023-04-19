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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 19 квітня

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Україна, Середа 19 квітня 2023 11:43
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 19 квітня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,15 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 41,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,55 грн (37,50 – 18 квітня)
  • продаж – 38,15 грн (38,10 – 18 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,80 грн (40,70 грн – 18 квітня),
  • продаж – 41,60 грн (41,50 – 18 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,30 – 18 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,75 – 18 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 19 квітня становить 40,1066 грн за євро (-0,0366 грн).

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращала. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегмента.

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 19 квітня

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