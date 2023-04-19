Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 19 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,15 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 41,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,55 грн (37,50 – 18 квітня)

продаж – 38,15 грн (38,10 – 18 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,80 грн (40,70 грн – 18 квітня),

продаж – 41,60 грн (41,50 – 18 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,30 – 18 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,75 – 18 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 19 квітня становить 40,1066 грн за євро (-0,0366 грн). Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращала. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегмента.