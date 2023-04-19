Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 19 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 37,55 грн (37,50 - 18 апреля)

продажа - 38,15 грн (38,10 - 18 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 40,80 грн (40,70 грн - 18 апреля),

продажа - 41,60 грн (41,50 - 18 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 8,40 грн (8,30 - 18 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,75 - 18 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 19 апреля составляет 40,1066 гривен за евро (-0,0366 гривен).

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Это касается как наличного, так и безналичного сегмента.