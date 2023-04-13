Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 13 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,05 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,15 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 13 квітня становить 39,9421 грн за євро (+0,0586 грн).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 гривень, але нижчий від бюджетного прогнозу.

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