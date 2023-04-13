Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 13 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,15 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,45 грн (37,40 - 12 апреля)
- продажа - 38,05 грн (38,00 - 12 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,45 грн (40,40 грн - 12 апреля),
- продажа - 41,15 грн (41,10 - 12 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 12 апреля),
- продажа - 8,75 грн (8,75 - 12 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 13 апреля составляет 39,9421 гривен за евро (+0,0586 гривен).
Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривен, но ниже бюджетного прогноза.
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