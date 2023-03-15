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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 березня

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Україна, Середа 15 березня 2023 10:57
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 березня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 38,80 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,15 грн (38,10 – 14 березня)
  • продаж – 38,80 грн (38,70 – 14 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,40 грн (40,30 – 14 березня),
  • продаж – 41,10 грн (41,00 – 14 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 14 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,75 – 14 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 15 березня становить 39,2728 грн за євро (+0,1682 грн).

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 березня

Нагадаємо, минулого тижня НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з початку року до 278 млн доларів.

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