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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 марта

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Украина, Среда 15 марта 2023 10:57
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 марта Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 38,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,15 грн (38,10 - 14 марта)
  • продажа - 38,80 грн (38,70 - 14 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,40 грн (40,30 - 14 марта),
  • продажа - 41,10 грн (41,00 - 14 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 14 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,75 - 14 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 марта составляет 39,2728 гривен за евро (+0,1682 грн).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 марта

Напомним, на прошлой неделе НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с начала года до 278 млн долларов.

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