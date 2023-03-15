Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 38,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 марта составляет 39,2728 гривен за евро (+0,1682 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, на прошлой неделе НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с начала года до 278 млн долларов.

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