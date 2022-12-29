Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 29 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 грудня становить 38,9437 грн. за євро (+0,0585 грн.).

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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