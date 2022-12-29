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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 29 грудня

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 10:58
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 29 грудня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,85 грн (39,80 – 28 грудня)
  • продаж – 40,55 грн (40,50 – 28 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,45 грн (41,40 – 28 грудня),
  • продаж – 42,50 грн (42,45 – 28 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,60 грн (8,60 – 28 грудня),
  • продаж – 9,10 грн (9,10 – 28 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 грудня становить 38,9437 грн. за євро (+0,0585 грн.).

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 29 грудня

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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