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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 29 декабря

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 10:58
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 29 декабря Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,85 грн (39,80 - 28 декабря)
  • продажа - 40,55 грн (40,50 - 28 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,45 грн (41,40 - 28 декабря),
  • продажа - 42,50 грн (42,45 - 28 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,60 грн (8,60 - 28 декабря),
  • продажа - 9,10 грн (9,10 - 28 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 декабря составляет 38,9437 гривен за евро (+0,0585 грн).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 29 декабря

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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