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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 27 грудня

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 11:00
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 27 грудня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 42,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (39,85 – 26 грудня)
  • продаж – 40,60 грн (40,50 – 26 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,65 грн (41,55 – 26 грудня),
  • продаж – 42,60 грн (42,50 – 26 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,60 грн (8,50 – 26 грудня),
  • продаж – 9,10 грн (9,00 – 26 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 27 грудня становить 38,8432 грн за євро (+0,0092 грн).

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 27 грудня

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні спостерігається зростання попиту на валюту. Це стандартна ситуація, також обтяжена війною.

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