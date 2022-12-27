Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 27 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 27 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 42,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,95 грн (39,85 – 26 грудня)
- продаж – 40,60 грн (40,50 – 26 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,65 грн (41,55 – 26 грудня),
- продаж – 42,60 грн (42,50 – 26 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,60 грн (8,50 – 26 грудня),
- продаж – 9,10 грн (9,00 – 26 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 27 грудня становить 38,8432 грн за євро (+0,0092 грн).
Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні спостерігається зростання попиту на валюту. Це стандартна ситуація, також обтяжена війною.
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