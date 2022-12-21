Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 21 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,30 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,65 грн (39,60 – 20 грудня)

продаж – 40,30 грн (40,25 – 20 грудня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,35 грн (41,30 – 20 грудня),

продаж – 42,35 грн (42,30 – 20 грудня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,50 – 20 грудня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 20 грудня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 21 грудня становить 38,8121 грн за євро (+0,0256 грн).