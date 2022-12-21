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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 21 декабря

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Украина, Среда 21 декабря 2022 11:03
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 21 декабря Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,60 - 20 декабря)
  • продажа - 40,30 грн (40,25 - 20 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,35 грн (41,30 - 20 декабря),
  • продажа - 42,35 грн (42,30 - 20 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (8,50 - 20 декабря),
  • продажа - 9,00 грн (9,00 - 20 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 декабря составляет 38,8121 гривен за евро (+0,0256 грн).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 21 декабря

Напомним, по прогнозу аналитиков, НБУ держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар в течение полугода. Затем возможна девальвация на 10-15%.

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