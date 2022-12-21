Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 21 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 21 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,35 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,65 грн (39,60 - 20 декабря)
- продажа - 40,30 грн (40,25 - 20 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,35 грн (41,30 - 20 декабря),
- продажа - 42,35 грн (42,30 - 20 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (8,50 - 20 декабря),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 20 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 декабря составляет 38,8121 гривен за евро (+0,0256 грн).
Напомним, по прогнозу аналитиков, НБУ держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар в течение полугода. Затем возможна девальвация на 10-15%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.