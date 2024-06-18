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Долар дешевшає третій день поспіль

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5493 грн за 1 долар (-0,0992 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,4486 гривень за 1 євро (-0,0880 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 40,56-40,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок до 41,00 гривень.

Ситуація на ринку

Минулого тижня НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму 40,69 гривні. На готівковому ринку курс знову перевищив 41 гривню. Однак потім курс почав знижуватися.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара. У червні фінансові аналітики прогнозують курс на рівні 42,80 грн/долар протягом 12 місяців, що на гривню більше, ніж очікування за квітень.

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