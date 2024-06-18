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Доллар дешевеет третий день подряд

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5493 гривен за 1 доллар (-0,0992 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4486 гривен за 1 евро (-0,0880 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 40,56-40,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек до 41,00 гривен.

Ситуация на рынке

На прошлой неделе НБУ поднял официальный курс доллара до исторического максимума 40,69 гривен. На наличном рынке курс снова превысил 41 гривну. Однако затем курс начал снижаться.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара. В июне финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар в течение 12 месяцев, что на гривну больше, чем ожидания за апрель.

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