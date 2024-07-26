Долар дешевшає: свіжі курси валют в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 26 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,005 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,13-41,15 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 10 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль після досягнення максимуму.

Офіційний курс на 26 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1977 грн за 1 долар (-0,0197 грн). Курс євро становитиме 44,683 гривень за 1 євро (-0,0214 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, зростання курсу долара в останні два місяці було пов'язане зі збільшенням попиту на валюту та зменшенням валютної виручки.

За його словами, частина зрослих бюджетних видатків виявилася на валютному ринку.

НБУ вже змінив підхід до інтервенцій на міжбанку У результаті курс цього тижня курс упав після максимуму (41,49 грн/долар).