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НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль

Україна, Четвер 25 липня 2024 15:55
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НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1977 грн за 1 долар (-0,0197 грн).

НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,683 гривень за 1 євро (-0,0214 грн).

НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,21-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,60 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ останнім часом змінив підхід до інтервенцій на міжбанку. У результаті курс упав на 30 копійок з максимуму кінця минулого тижня - 41,49 грн/долар.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогоднішній день не викликає жодних питань".

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