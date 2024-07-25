НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1977 грн за 1 долар (-0,0197 грн).

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Курс євро становитиме 44,683 гривень за 1 євро (-0,0214 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,21-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,60 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ останнім часом змінив підхід до інтервенцій на міжбанку. У результаті курс упав на 30 копійок з максимуму кінця минулого тижня - 41,49 грн/долар.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогоднішній день не викликає жодних питань".