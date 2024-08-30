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Долар дешевшає: свіжі курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до – 41,40 гривень, курс євро знизився на 10 копійок до 46,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,10-41,14 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 30 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1901 грн за 1 долар (-0,0607 грн).

Курс євро становитиме 45,7045 гривень за 1 євро (-0,1746 грн).

Ситуація на ринку

НБУ в серпні призупинив девальвацію гривні після стрибка курсу долара в липні, який спричинив зростання негативних очікувань. Курс долара протягом місяця зріс на 0,4%. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс зріс на 10 копійок – з 41,30 грн/долар наприкінці липня.

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