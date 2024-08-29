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Долар дешевшає третій день поспіль

Україна, Четвер 29 серпня 2024 15:46
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Долар дешевшає третій день поспіль Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1901 грн за 1 долар (-0,0607 грн).

Долар дешевшає третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,7045 гривень за 1 євро (-0,1746 грн).

Долар дешевшає третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дешевшає третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,45 гривні.

Ситуація на ринку

Курс долара протягом серпня коливається у вузькому діапазоні 41-41,35 грн/долар. З початку місяця курс практично не змінився – на кінець липня він становив 41,02 грн/долар. Водночас у попередні місяці курс підвищувався на 1-2%. Загалом з початку року долар подорожчав на 8,7%.

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