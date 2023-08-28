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Долар дешевшає на початку тижня: обмінники виставили курси валют

Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження після значного зростання у серпні. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 серпня середній курс долара Україною впав на 15 копійок до 38,40 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,90 гривні, євро по 41,15 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 28 серпня становить 39,5051 гривні за євро (-0,1499 гривні).

Прогноз курсу

Нагадаємо, курс долара за десять днів подорожчав приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень, проте наприкінці минулого тижня курс надійшов униз.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков очікує, що курс готівкового долара в Україні поступово зростатиме і до кінця року може досягти 40 гривень за долар.

При цьому він не вважає за доцільне для НБУ незабаром переходити на гнучке курсоутворення.

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