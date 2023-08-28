Доллар дешевеет в начале недели: обменники выставили курсы валют

По состоянию на утро 28 августа средний курс доллара по Украине упал на 15 копеек до 38,40 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,90 гривен, евро по 41,15 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 28 августа составляет 39,5051 гривен за евро (-0,1499 гривен).

Прогноз курса

Напомним, курс доллара за десять дней подорожал примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен, однако в конце прошлой недели курс пошлел вниз.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников ожидает, что курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и к концу года может достичь 40 гривен за доллар.

При этом он не считает целесообразным для НБУ в скором времени переходить на гибкое курсообразование.