Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 15 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,40 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 15 травня становить 39,8287 грн за євро (-0,1426 грн).
Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку погіршилась. НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази до 535 млн доларів.
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