Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют на 3 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,85 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 квітня становить 39,7373 грн за євро (-0,0439 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу .

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