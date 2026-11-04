Долар дешевшає після рекорду, євро дорожчає: курс валют НБУ на 5 листопада

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на четвер, 5 листопада, офіційний курс долара встановлено на рівні 45,53 грн. Для порівняння, у середу, 4 листопада, американська валюта коштувала 45,66 грн. Таким чином, долар подешевшав на 13 копійок.

Водночас європейська валюта продемонструвала протилежну динаміку. Якщо попереднього банківського дня офіційний курс євро становив 51,05 грн, то на 5 листопада Нацбанк встановив його на рівні 51,24 грн. Зростання становить 19 копійок.

Фото: курс валют НБУ на 5 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Як курс долара впливає на вартість пального

Як розповів у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' директор консалтингової групи ''А-95'' Сергій Куюн, зміна валютного курсу впливає на ціни на пальне, однак залежність між цими показниками з часом дещо змінилася.

За словами експерта, раніше зростання курсу долара на одну гривню призводило до подорожчання літра пального приблизно на 80 копійок. Наразі ця пропорція змінилася – одна гривня в курсі американської валюти відповідає приблизно 60 копійкам у вартості пального.

''Через те, що вартість пального сильно зросла і розрядність цифр тепер інша, ця пропорція трохи змістилася. Думаю, зараз одна гривня в курсі долара – це близько 60 копійок у ціні пального'', – пояснив Куюн.

Водночас експерт зауважив, що валютні коливання не завжди є визначальним чинником зміни цін. Зокрема, коли вартість пального сягає 110 гривень за літр, поточні коливання курсу вже не є головним драйвером ціноутворення.

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