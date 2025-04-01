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Долар дешевшає п'ятий день поспіль

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,373 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,6084 гривень за 1 євро (-0,2194 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,31-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

Коментар НБУ

У НБУ заявили, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною і контрольованою.

За словами голови НБУ Андрія Пишного "тут точно немає місця для занепокоєння". Режим керованої гнучкості курсу працює ефективно: обмінний курс рухається в обидва боки, сприймаючи ринкові тенденції попиту і пропозиції, додав він.

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