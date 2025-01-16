Долар дешевшає: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 16 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 42,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,30 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,18-42,22 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Офіційний курс на 16 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2659 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).

Курс євро складе 43,5297 гривень за 1 євро (+0,2079 грн).

Коментар НБУ

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, НБУ має намір домогтися зниження інфляції за допомогою збереження стійкості валютного ринку.

За його словами, стійкість валютного ринку не означає незмінність курсу.

"Обмінний курс гривні продовжить відображати зміни в балансі між попитом і пропозицією валюти. Водночас курсова динаміка узгоджуватиметься із завданням НБУ привести інфляцію до цілі 5% на прогнозному горизонті. Для цього коливання курсу мають бути помірними", - заявив представник центробанку.

Лепушинський нагадав, що у НБУ є достатньо ресурсів для збереження стійкості валютного ринку. Обсяг міжнародних резервів досяг рекордного рівня за підсумками 2024 року, перевищивши 43,7 млрд доларів. Резерви й надалі поповнюватимуться міжнародною допомогою, невизначеність щодо якої на 2025 рік суттєво зменшилася.