Долар дешевшає: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України знизився слідом за падінням офіційного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 27 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 40,85 гривень, курс євро впав на 4 копійок 44,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,350 грн, євро по 43,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,54-40,57 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 27 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5138 грн за 1 долар (-0,1407 грн). Курс євро становитиме 43,3133 гривень за 1 євро (-0,2317 грн).

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують зростання курсу долара. Згідно з очікуваннями шести неурядових центрів, середній курс долара у 2024 році становитиме 40,5 гривень. Наприкінці року долар подорожчає до 42 гривень.