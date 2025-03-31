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Долар дешевшає: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, Понеділок 31 березня 2025 10:07
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Долар дешевшає: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 45,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 44,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,45-41,48 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день березня. За місяць долар подешевшав на 4 копійки.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4787 гривень за 1 долар (-0,0076 грн).

Офіційний курс євро складе 44,7472 гривень за 1 євро (+0,0001 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом першого тижня квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах березнево-лютневих трендів.

"Можна спрогнозувати, що наступного тижня коридор валютних змін залишиться в межах 41,4-41,8 грн/долар", - сказав він.

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