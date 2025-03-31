Доллар дешевеет: обменные пункты выставили новые курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 45,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,45-41,48 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день марта. За месяц доллар подешевел на 4 копейки.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4787 гривен за 1 доллар (-0,0076 грн).

Официальный курс евро составит 44,7472 гривен за 1 евро (+0,0001 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение первой недели апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах мартовско-февральских трендов.

"Можно спрогнозировать, что на следующей неделе коридор валютных изменений останется в пределах 41,4-41,8 грн/доллар", - сказал он.